Warn-App Nina: "Drei Stunden können vergehen"

Werdohl - Warn-App Nina funktioniert nicht zuverlässig, so sieht es zumindest die Freie Wählergemeinschaft Kierspe. Als Aufhänger nimmt die FWG den Großbrand am 3. November im galvanischen Werk von Gerhardi in Dresel.