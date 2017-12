Voßloh weiter an der Spitze des Leader-Vereins

+ © Leader-Region Lenneschiene Der Vorstand des Leader-Vereins: (von links): Bernhard Lubeley, Matthias Schröder, Silvia Voßloh, Andrea Weber und Dietmar Heß. © Leader-Region Lenneschiene

Werdohl - Kurz vor dem Jahresende stand jetzt noch einmal ein ereignis- und entscheidungsreicher Tag für Leader-Akteure und Projektträger in der Lenneschiene an. Der Ausschuss der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) des Leader-Vereins tagte zum vierten Mal in diesem Jahr, beschied über drei Projekte und auf der Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vereinsvorstand gewählt.