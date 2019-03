Patienten würden geblendet: Zahnärzte kritisieren "Focus"-Siegel

Werdohl – Zahnärzte des Qualitätszirkels machen Front gegen das „Focus-Siegel“ des Burda-Verlages. Über ärztliche Qualität sage das teure Marketing-Angebot überhaupt nichts aus.

Den im Qualitätszirkel kollegial zusammengeschlossenen Zahnärzten für Werdohl, Lüdenscheid, Plettenberg, Neuenrade und Herscheid ist es wichtig, ihre Patienten über die Bedeutung des bekannten Gesundheitssiegels des Magazins Focus aufzuklären. Neid wollen sie sich nicht unterstellen lassen.

Die Kritik der niedergelassenen Zahnärzte aus der Region richtet sich gegen die Art und Weise, wie das „Gesundheitssiegel“ verkauft wird. Jeder Arzt könne jeden anderen Arzt vorschlagen, behaupten Dr. Ratzke und Dr. Bathe. Eine qualitative Bewertung finde nicht statt, auch Patientenbewertungen spielten keine Rolle. Empfehlungskriterien seien eine Tätigkeit in einem Verband und die Teilnahme an Fortbildungen.

Fortbildungen verpflichtend

Dr. Ratzke stellt klar: „Wir sind gesetzlich zu Fortbildungen verpflichtet, und praktisch jeder Arzt ist in irgendeinem Verband.“ Wer für das Siegel vorgeschlagen wird, bekomme es einfach ins Haus geschickt.

Dr. Sven Bathe hat so ein Siegel bekommen. Auf der Urkunde steht, dass er von der Redaktion Focus-Gesundheit auf Basis einer „unabhängigen Untersuchung“ als Arzt empfohlen wird. Unterzeichnet ist die Urkunde von Burkhard Graßmann, Geschäftsführer der BurdaNews GmbH.

Die Urkunde darf sich jeder ausgezeichnete Arzt in die Praxis hängen. Eine weitergehende Nutzung kostet Geld: 1900 Euro plus Steuern werden jährlich fällig, wenn der Mediziner mit dem Siegel auf Aufstellern, im Briefkopf oder im Internet werben will. Zahnärzte aus Altena werben mit diesem Siegel.

Siegel täuscht Patienten was vor

„Grundsätzlich haben wir überhaupt nichts gegen Werbung“, stellen die Kollegen des Zirkels klar. Mit dem Siegel werde allerdings dem Patienten vorgetäuscht, der Zahnarzt leiste eine besondere Arbeit oder sei über die Maßen qualifiziert. Patienten würden damit verunsichert und im Zweifel in die Irre geführt.

Diese Art von Werbung sei nicht aufrichtig. Unter den Ärzten im Qualitätszirkel gebe es keine Konkurrenz, betonte Ratzke. Dieser Eindruck war auch beim Besuch der kompletten Runde auszumachen.

Dr. Ratzke nimmt dennoch kein Blatt vor den Mund: „Wir brauchen hier keine Werbung für unsere Praxen zu machen. Wir sind total überlaufen. Manchmal müssen wir leider Patienten abweisen. Unsere Wartezimmer sind voll.“

"Semi-wissenschaftlicher" Anschein

Dass jeder aus dem Qualitätszirkel schon mal einen Patienten aufgrund der Focus-Empfehlung verloren hat, ärgere sie trotzdem. Denn das Focus-Siegel sage „rein gar nichts“ über die fachliche Qualität des Arztes aus. Es komme „semi-wissenschaftlich“ daher und gaukele Patienten etwas vor, das nicht nachgewiesen sei.

Der Herscheider Kollege fühlte sich nach eigenen Worten geschmeichelt, als er 2017 erstmals die Urkunde zugeschickt bekam. „Ich habe sie auch in meiner Praxis aufgehängt“, sagte Dr. Bathe.

Als er aber aufgefordert wurde, für eine weitergehende werbliche Nutzung zu zahlen, habe er sich geärgert. „Ich halte das für nicht rechtens.“ Der Burda-Verlag wolle sich mit dem Siegel an den Marketing-Erfolg des Jameda-Goldsiegels anhängen.

Konkurrenzkampf ausgebrochen

Eine Skepsis gegenüber stark werbenden Zahnarztpraxen lässt sich bei den Mitgliedern des Qualitätszirkels heraushören. In Lüdenscheid sei eine Art Konkurrenzkampf unter Zahnärzten ausgebrochen. Mancher plakatiere auf Bussen. Dr. Ratzke, Moderator des Qualitätszirkels, gibt sich fachlich selbstbewusst: „Wer Angst hat vor dem Wettbewerb um die Patienten, der zahlt das Geld und wirbt mit dem Siegel."