Werdohler Weihnachtsmarkt: Manchmal kein Durchkommen

Von: Michael Koll

Der erste Werdohler Weihnachtsmarkt nach Corona war ein großartiger Erfolg für die Organistorin Fabienne Glänzel und für alle, die ihn besuchten. Vor allem die Holzhackschnitzel auf dem Boden, die Strohballen-Sitzgelegenheiten und Wärme spendende Ofen schufen Ambiente. © Koll

„Das ist ja ein Andrang hier, als hätte das WK Wiedereröffnung“, stöhnte ein Mann lachend. Auf dem prall gefüllten Brüninghaus-Platz war am Samstag zur besten Kaffeezeit kaum noch ein Durchkommen. Trotz des Gedränges aber klang die Stimme des Beschwerdeführers weniger genervt, sondern viel mehr begeistert.

Werdohl - Das war auch Fabienne Glänzel: „Ich bin so zufrieden“, seufzte sie bald mehr, als das sie sprach. In den Tagen vor dem Weihnachtsmarkt war die städtische Kulturbeauftragte durch eine Corona-Erkrankung ausgeschaltet. Frisch gesundet sah sie nun, dass ihr Plan aufgegangen war.



Dazu gehörte, dass sie Eindrücke eines Ostsee-Urlaubs mit in den ersten Werdohler Nach-Corona-Weihnachtsmarkt einbrachte: Sie ließ den gesamten Brüninghaus-Platz mit Hackschnitzeln bedecken.

Bürgermeister Andreas Späinghaus (SPD) gestand: „Als ich das erste Mal von dem Plan hörte, dachte ich: Die spinnt doch.“ Schließlich dürfe der Platz nicht mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Glänzel setzte sich aber durch, versprach den Mitarbeitern des Baubetrieshofes auch: „Ich räume am Montag selbst mit auf.“



Die Folge war, dass beinahe jeder Besucher am Samstag die Hackschnitzel überschwänglich lobte. „Die machen den Platz so gemütlich“, freute sich der eine. „Und die Füße bleiben warm“, ergänzte eine andere Teilnehmerin des Weihnachtsmarktes. Und auch Stadtoberhaupt Späinghaus gestand letztlich: „Das hat Frau Glänzel ganz super gemacht.“



Weihnachtsmarkt-Organisatorin Fabienne Glänzel und ihr Kollege Michael Tauscher wärmten sich auf. © Kkoll

Zu den Ideen der Kulturbeauftragten gehörte auch, dass quer über den Platz Lichterketten gespannt waren. Zwischen den 17 Hütten, in denen es Leckeres und Dekoratives sowie Spielangebote gab, wurden die Lücken aufgefüllt mit Heuballen. Diese waren teils mit Decken verziert, die zum Hinsetzen einluden. Hier und dort standen Feuersäulen, die das adventliche Flair gemeinsam mit jahreszeitlich passender Musik aus der Konserve abrundeten.



Live wurde allerdings auch musiziert. Die Zauberlehrlinge der Musikschule Lennetal spielten unter der Leitung von Sebastian Hoffmann im Eingangsbereich des früheren Werdohler Kaufhauses .



Die vier Christbäume vor dem vormaligen Einkaufszentrum wurden zu Beginn des Weihnachtsmarktes von Mädchen und Jungen der Werdohler Grundschulen, Jugendzentren sowie Kindertagesstätten geschmückt – und sahen schließlich ganz toll aus.



Im Zentrum des Platzes füllte Michael Tauscher von der Stadt Holzscheite in die Holzöfen, an denen sich immer wieder Marktbesucher bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aufwärmten. „Das mit den Öfen ist echt angenehm, eine gute Idee“, freute sich eine Frau. Fabienne Glänzel hörte das Lob gerne und erklärte: „Der Kunsthandwerkermarkt in der Stadtbücherei wäre einfach zu weit weg gewesen vom Brüninghaus-Platz.“ Deshalb habe sie entschieden, diesen zeitlich zu trennen. Wenn der im Frühjahr über die Bühne geht, wird es vielleicht erneut einen Andrang geben, als kehre das Leben zurück ins WK.