„Werdohler waren durstig“: Oberst zieht eine Schützenfest-Bilanz

Von: Volker Griese

Die 3. Kompanie stürmte am Montagabend den Ratssaal, wo sich das Königspaar Falko Krimmelbei und Christina Pantelidis (rechts) zur Abholung durch die Schützen bereithielt. © Griese

Vier Jahre hatten sie auf dieses 190. Schützenfest warten müssen, die Werdohler Schützen und ihre Gäste. Umso fröhlicher und ausgelassener war die Stimmung an diesen vier Tagen von Freitag bis Montag. Andreas Schreiber, Oberst des Werdohler Schützenvereins (WSV), zog am Dienstag eine überwiegend positive Bilanz. Kritik klang nur ganz leise an.

Werdohl – Das Fest sei an allen Tagen gut, zum Teil sogar sehr gut besucht gewesen, blickte der Schützen-Chef zurück. „Die Werdohler wollten feiern, sie waren regelrecht hungrig – und durstig“, fand er eine Ursache für den guten Zuspruch. Die Zeltparty am Freitagabend sei „super gelaufen“, sagte Schreiber und auch am Samstag habe das Fest – zumindest abends – einen sehr guten Besucherzuspruch gehabt. Es sei „lange gefeiert“ worden, betonte der Oberst.

Voll des Lobes war er aber vor allem für den Sonntag. Die Musikkapellen hätten nach dem Festzug im Zelt für eine Bombenstimmung gesorgt, der Funke zwischen Musikern und Besuchern sei sehr schnell übergesprungen. Und Schreiber kündigte schon an: „Die Drum- und Marchingband Enschede wird wohl nächstes Jahr wiederkommen!“

Auch der Montag sei ganz nach den Vorstellungen der Schützen verlaufen: vom Vogelschießen, das eine gute Dauer gehabt und Spannung geboten habe, über das Abholen des Königspaares samt Hofstaat bis zum finalen Königsball. Schon im Rathaus, wo die Majestäten am frühen Abend abgeholt wurden, herrschte großartige Stimmung, nachdem die 3. Kompanie und das Tambourcorps Einigkeit Werdohl mit Tambourmajor Udo Sendler an der Spitze in den Ratssaal einmarschiert seien.

Das setzte sich dann im Zelt nahtlos fort. Am Abend sei dort nicht nur eine Überraschungssängerin aufgetreten, sondern auch Werdohls Ex-Bürgermeister Jörg Bora als Moderator. „Das haben die Jungs von der 3. Kompanie organisiert“, verriet Schreiber. Die Stimmung sei so großartig gewesen, dass nicht nur der Königstanz erst gegen 21 Uhr habe statfinden können, auch der Thron – also Königspaar und Hofstaat – habe gar nicht nach Hause gewollt. „Die haben dann noch ein Fass Bier nachbestellt – zum Selberzapfen, denn das Zapfteam war schon weg“, berichtete der Oberst, der übrigens selbst während des ganzen Schützenfestes kein Bier trinken durfte. Aus gesundheitlichen Gründen, verriet er, habe er vom Arzt vorübergehend Alkoholverbot erhalten. „Am schlimmsten daran waren die ständigen Nachfragen, warum ich nicht mittrinke“, sagt er rückblickend.

Die zum Teil erzwungenen, zum Teil freiwilligen Veränderungen im Zusammenhang mit diesem Schützenfest bewertete der Oberst am Tag danach weitgehend positiv. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Zeltvermieter habe gut geklappt, und auch das separate Zapfteam habe einen sehr guten Job gemacht, befand Schreiber: „Die Gläser waren voll, das Leergut wurde abgeräumt – es gab keinerlei Beschwerden.“

Oberst Andreas Schreiber (links) und sein Adjutant Nils Alfringhaus an der Spitze des Umzugs am Montagabend. © Griese, Volker

Das Prinzenschießen der Jungschützen, das eingeführt worden war, weil es zunächst keine Bewerber in der Altersklasse gegeben habe, die einen Jungschützenkönig hätte ermitteln können, werde wohl eine einmalige Angelegenheit bleiben, sagte Schreiber. „Es gibt jetzt schon Aspiranten für das Vogelschießen der Jungschützen im nächsten Jahr. Ich gehe also davon aus, dass wir dann wieder einen Jungschützenkönig ermitteln.“ Der nächste Schützenkönig übrigens, auch das kündigte der Oberst schon an, wird aus der 1. Kompanie kommen – wenn sie mindestens einen Anwärter dafür meldet.

Mit Tambourmajor Udo Sendler an der Spitze marschierte das Tambourcorps Einigkeit in den Ratssaal ein. © Griese, Volker

Und dann war da noch die Sache mit – oder besser: ohne das – Bargeld: Getränke konnten die Festbesucher diesmal nicht bar, sondern nur mit zuvor erworbenen Wertmarken bezahlen. Eine etwas umständliche Angelegenheit auch für den WSV-Vorstand, räumte Schreiber ein. Mit diesem Zapfteam habe es aber keine andere Regelung geben können. Und weil die Thekenmannschaft wohl für das nächste Schützenfest wieder engagiert werden soll, werde es weiterhin keinen Barverkauf von Getränken geben. „Wir werden im Vorstand aber über Alternativen zu Wertmarken nachdenken“, kündigte Schreiber an. Ob man andere Bezahlsysteme, beispielsweise Guthabenkarten, einführe, sei natürlich auch immer eine Rechenaufgabe.

Mit Bengalos heizten die Schützen am Montag vor dem Rathaus die Stimmung an. © Griese, Volker

Bleiben am Ende ein paar kritische Punkte. Die Lösung mit dem WC-Wagen neben dem Festzelt sei nicht optimal gewesen, räumte der Oberst ein, da gelte es vielleiht nachzubessern. Vor allem mit der Resonanz auf dem bunten Bürger-Nachmittag am Samstag war Schreiber aber gar nicht zufrieden. Dazu hatten die Schützen gerade einmal 20 Personen begrüßen können. „Wenn der Zuspruch nicht stimmt, müssen wir dieses Angebot überdenken, denn dafür ist das alles zu teuer“, sagte Schreiber.