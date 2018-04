VDM Metals über Nacht an Aperam verkauft

Kaufpreis angeblich 438 Millionen Euro

+ © Thomas Bender Thomas Ludwig (links) vom Investor Lindsay Goldberg Vogel hat VDM Metals an den luxemburgischen Konzern Aperam verkauft. Ludwig hatte Geschäftsführer Niclas Müller (rechts) zur Lenne mitgebracht. Ob er bleibt, ist ungewiss. © Thomas Bender

Werdohl - Die VDM Metals Gruppe mit Sitz in Werdohl und etwa 2000 Mitarbeitern ist über Nacht an ein luxemburgisches Unternehmen verkauft worden. Investor Lindsay Goldberg Vogel (LGV) hat den Nickel-Spezialisten an die Aperam S.A., Luxemburg, einen der weltgrößten Produzenten von rostfreiem Stahl und Elektroblech, weitergegeben.