Stundenlanger Streit über zwei SPD-Anträge

Werdohl - Eine geschlagene Stunde benötigte der Rat in seiner Sitzung am Montagabend, um von der Begrüßung durch Bürgermeisterin Silvia Voßloh zum ersten Tagesordnungspunkt zu gelangen. Ein Streit um Formalien zog das Prozedere um ein bisher wohl nicht da gewesenes Maß in die Länge.