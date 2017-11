Werdohler Schwarzmeertürken feiern 25-Jähriges

+ © Griese Sefik Oral, Atif Özer, Hüseyin Coskun und Keramettin Colak (von links) vom türkischen Kultur- und Solidaritätsverein Giresunlular bereiten das Fest zum 25-jährigen Bestehen vor. © Griese

Werdohl - Seit 25 Jahren gibt es in Werdohl den türkischen Kultur- und Solidaritätsverein Giresunlular. Das Jubiläum will der Verein am Samstag, 25. November, mit einem großen Fest in der Küntroper Schützenhalle feiern.