Öffentliche Diskussion über Werdohler Schulen beginnt

+ © Griese Was wird aus den teilweise leer stehenden Schulgebäuden am Riesei? Auch diese Frage gilt es zu beantworten. © Griese

Werdohl - Seit Jahren wird über die Entwicklung der weiterführenden Schulen in Werdohl in dem nicht-öffentlichen Arbeitskreis Schulen debattiert – völlig ohne Ergebnis. Jetzt wird die Diskussion über die Schullandschaft in Werdohl erstmals in einer öffentlichen Sitzung geführt.