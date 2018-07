Unterm Strich ein super Schützenfest

Werdohl - Die „Meckersitzung“ des erweiterten Vorstands und der Beiratsmitglieder im Werdohler Schützenverein, die am Donnerstagabend im Ütterlingser Krug stattgefunden hat, war eigentlich schon zu Ende, als noch zwei interessante Neuigkeiten auf den Tisch kamen. Ansonsten zogen die Schützen die Bilanz ihres Schützenfestes vom 29. Juni bis 2. Juli.

In erster Linie nutzten die Schützen den Abend zur Manöverkritik, zur Rückschau auf das vergangene Schützenfest. Allerdings ging das nicht vonstatten, ohne die aktuellen und vergangenen Regenten zu begrüßen, die ebenfalls an einer sehr gut besuchten Veranstaltung teilgenommen haben.

Dies waren neben dem amtierenden Königspaar Thomas Reiche und Heike Pries auch die Regenten aus den Reihen der Jungschützen in Person von Jan Niklas Schwarzfischer und Flora Sülberg. Darüber hinaus nahmen auch Ex-König Klaus Dieter Webert und die Ex-Jungschützen-Königin Dana Jacke teil. Für den Verein und Vorstand überbrachte Oberst Andreas Schreiber seinen besonderen Dank für ein herausragendes Jahr.

Neues Zelt von den Gästen gelobt

„Doch kommen wir nun zu den einzelnen Tagen. Die 188. Auflage des Schützenfestes ist einfach eine tolle Veranstaltung gewesen“, fasste der Oberst und Vorsitzende zusammen. Neben dem guten Wetter hob Schreiber auch das neue Zelt hervor, das zum einen Schatten gespendet habe und auch wegen des Freiraums nach oben von den Gästen gelobt worden sei.

Was die Zeltparty am Freitagabend angeht, bilanzierte Schreiber: „Die Band Radspitz dankte ihr neuerliches Engagement bei uns mit ihrem wohl besten Auftritt.“ Den leider nur mäßigen Vorverkauf machte der 1. Vorsitzende nicht an den Qualitäten der Band, sondern an der unzureichenden Werbung im Vorfeld fest: „Hier müssen wir unbedingt ein paar Dinge ändern“. Hierzu gehöre eine stärkere Abstimmung mit den Vorverkaufsstellen und das Anbringen von Werbebannern.

Der Blick auf den zweiten Tag begann bereits vor dessen eigentlichen Start. Andreas Schreiber merkte an, dass allein der Hofstaat und der Vorstand den Aufbau der Tische und die komplette Bestuhlung des Zeltes habe übernehmen müssen. Dies könne nicht sein.

An dieser Stelle gab allerdings Klaus Dieter Webert einen völlig anderen Eindruck wieder, der an ihn herangetragen worden sei. „Die Damen haben sich bei mir beklagt, dass sie Tische und Bänke geschleppt haben, während der geschäftsführende Vorstand ‚anwesend‘ gewesen sei“. Dies wollten Detlef Heinz und Dieter Pries so nicht stehen lassen und betonten, dass auch sie und der gesamte Vorstand sich beteiligt hätten.

Seniorennachmittag auch samstags gut

Als weiteren Punkt führte Schreiber an, dass im kommenden Jahr nach dem Zapfenstreich störende Tische, vor allem in der Nähe der Tanzfläche, entfernt werden müssten. Gut hingegen kam der Seniorennachmittag an: „Diesen finde ich an einem Samstag auch gut aufgehoben“, sagte Schreiber.

Mit dem Kiersper Schützenverein hatten die Werdohler in diesem Jahr neue Gäste dabei. Hier konnte Andreas Schreiber berichten, dass die Rückmeldung „eindeutig gut“ gewesen sei: „Unser Fest und unsere Art zu feiern fanden sie toll und drückten noch am Abend aus, dass sie im kommenden Jahr gerne wieder dabei sein möchten.“

Während vom Sonntag ein sehr imposanter Festzug im Gedächtnis hängen blieb, merkte Schreiber für den Montag an, dass die Musik während des Frühschoppens einfach zu laut gewesen sei. Dies habe die Gäste aus dem Zelt getrieben: „Da können wir froh sein, dass die Leute nur zur Bierbude gehen und nicht weiter, denn davor haben wir dann nichts mehr.“

Unter dem Strich bleiben eine Cocktailbar, die „hervorragend gelaufen“ sei und eine verkaufte Biermenge, die durchaus noch Luft nach oben gehabt hätte, wenn die Bedienung nicht so schleppend verlaufen wäre. „In der Summe war es ein super Fest“, bilanzierte Andreas Schreiber.

Und dann gab es noch die beiden Neuigkeiten. Zum einen kündigte der 2. Vorsitzende Detlef Heinz an, dass er sich für den turnusgemäß zur Wahl stehenden Posten in der Frühlingsversammlung 2019 nicht mehr aufstellen lassen wolle: „Ich denke, dass acht Jahre genug sind!“ In diesem Sinne richtete Andreas Schreiber als Oberst und 1. Vorsitzender das Wort vor allem an die Kompanieführer, sich Gedanken über einen möglichen Nachfolger zu machen.

Vogel für alle freigeben?

Darüber hinaus kündigte Schreiber an, dass für die Herbstversammlung am 16. November im Restaurant Vier Jahreszeiten bereits ein Antrag eingereicht worden sei, in dem gefordert werde, das Schießen um die Königswürde nicht mehr zwingend an die Kompanien zu binden. Dieser Vorschlag werde natürlich zur Diskussion und auch zur Abstimmung gestellt. Bislang ist festgelegt, dass jede der vier Kompanie nur alle vier Jahre den Schützenkönig stellen darf.