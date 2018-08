Werdohler Schützen stellen sich der „Cold Water Beer Challenge“

Werdohl - Entweder in das kalte Wasser steigen und ein Bier trinken oder aber ein 30-Liter-Fass Gerstensaft spendieren: Vor dieser Herausforderung stehen in diesen Tagen einige Schützenvereine aus dem Märkischen Kreis.

Das Ganze nennt sich „Cold Water Beer Challenge 2018“ und hat sich zu einem neuen „viralen“ Trend in den sozialen Netzwerken entwickelt.

In der Region haben bereits die beiden Kiersper Schützenvereine KSV 1899 und ASV 1924 sowie der Hülscheider Schützenverein aus Schalksmühle-Heedfeld jeweils diese Herausforderung angenommen. Letztere haben wiederum die Werdohler Schützen nominiert.

Vergleichbar mit „Ice Bucket Challenge“

Die Herausforderung erinnert ein bisschen an die „Ice Bucket Challenge“, die im Sommer 2014 einen kurzzeitigen Hype im Internet auslöste und weltweit tausendfach geteilt wurde. In diesem Fall ging es darum, sich kaltes Wasser (Cold Water) in einem Eimer (Bucket) über den Kopf zu gießen, das Video in den sozialen Netzwerken hochzuladen und danach drei oder mehr Menschen zu nominieren, die sich ebenfalls dieser Herausforderung innerhalb von 24 Stunden stellen sollten.

Wahlweise wurde das kalte Wasser auch gegen Eiswürfel getauscht oder die Nominierten ließen sich wiederum von Helfern das kühle Nass über den Kopf gießen. Der Kreativität waren kaum Grenzen gesetzt. Wer sich diesen Trend damals ausgedacht hat, ist unbekannt.

Bekannt ist hingegen, dass die Aufmerksamkeit dafür genutzt wurde, um Spenden im Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) einzusammeln. Immerhin hat es diese Aktion zu einem eigenen Eintrag in der Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ gebracht.

Amtierende Regenten dabei

Nun ist aus der „Ice Bucket Challenge“ die „Cold Water Beer Challenge“ geworden: mit dem Unterschied, dass die teilnehmenden Vereine innerhalb einer Woche ein Ergebnis abliefern müssen. Am Dienstag war es für die Werdohler Schützen dann so weit: Gegen 19 Uhr marschierten Mitglieder aller Kompanien, der Jungschützen und Teile des Hofstaats, angeführt von den amtierenden Regenten Thomas Reiche und Jungschützenkönig Jan-Niclas Schwarzfischer, über die Freitreppe in die Lenne.

Selbstverständlich hatten die Schützen noch einen Lautsprecher aufgebaut, um Blasmusik für diesen ungewöhnlichen Marsch einzuspielen. Als die Schützen dann mit Taucherbrille, Schnorchel, Schwimmring und einem aufblasbaren Krokodil ausgestattet, ihre Position eingenommen hatten, ergriff Udo Müller das Wort. Immerhin musste alles auf Video dokumentiert werden.

„Wie Ihr alle sehen könnt, ist der Werdohler Schützenverein ordnungsgemäß am Lennestrand angetreten, wo wir nun das kühle Blonde zu uns nehmen werden. Bitte greift zu! Und damit die Show nicht aufhört, nominieren wir an dieser Stelle die Iserlohner Show- und Marchingband, die Neuenrader Schützengesellschaft und den Versetaler Schützenverein. Ihr habt eine Woche Zeit, dies zu dokumentieren, ansonsten freuen wir uns über jeweils 30 Liter Bier.“

Zwei Gäste aus Michigan dabei

Mit Irene und Wolfgang Heinz hatte die „Cold Water Beer Challenge“ zudem zwei ganz besondere Gäste. Immerhin waren die beiden Werdohler aus dem fernen Michigan angereist. Der Bruder des 2. Geschäftsführers im Werdohler Schützenverein, Detlef Heinz, war dorthin vor 39 Jahren ausgewandert, um für das Unternehmen Stauff zu arbeiten. Die vergangenen sieben Wochen hat das Ehepaar aber in der alten Heimat verbracht.