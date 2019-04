"Wuah Wuah": Heiße Beats in der Shisha-Bar

+ © Michael Koll Silvana Priolo mit ihrem Produzenten Daniel Wojanczyk und dem Team bei den Aufnahmen in der LS Lounge. © Michael Koll

Werdohl – Rauchschwaden ziehen durch den Raum. In der LS Lounge an der Neustadtstraße sitzen junge Menschen an den Wasserpfeifen. Das ist nicht ungewöhnlich, das Lokal ist schließlich eine Shisha-Bar. Aus den Boxen dröhnt Dance Music. Auch das verwundert nicht, schon eher, dass immer dasselbe Lied läuft. Was aber auffällt: Fast alle Anwesenden sind komplett weiß gekleidet.