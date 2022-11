Alte Tradition fortführen: Sternsinger gesucht

Von: Christos Christogeros

Die Sternsinger – hier aus der Gemeinde St. Petrus Canisius – wollen in diesem Jahr auf den Kinderschutz weltweit aufmerksam machen. Das Beispielland ist in diesem Jahr Indonesien. © Koll, Michael

In wenigen Wochen werden die Sternsinger der Pfarrei St. Michael Werdohl-Neuenrade wieder unterwegs zu den Menschen sein, um ihnen den Segen in die Häuser zu bringen – für Kinder in Not Spenden zu sammeln. Denn in diesem Jahr steht der Kinderschutz weltweit im Zentrum der Aktion.

Werdohl – Mit ihrem aktuellen Motto wollen die Sternsinger auf Mädchen und Jungen aufmerksam machen, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – das wäre jedes zweite Kind. Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. Mädchen und Jungen armer Regionen und in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung.

Die Aktion soll den Sternsingern nahe bringen, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie in Deutschland. Bundesweit eröffnet wird das Dreikönigssingen am 30. Dezember in Frankfurt am Main (Bistum Limburg).

Wer in der Gemeinde St. Michael als Sternsinger aktiv werden möchte, der kann am 20. Dezember am Vortreffen teilnehmen. ARCHI © Archivfoto

Damit die Aktion aber überhaupt in Werdohl stattfinden kann, werden Kinder und Jugendliche gesucht, die teilnehmen möchten. Alle Interessierten werden zu einem Vortreffen eingeladen.

Dieses findet für die Gemeinde St. Michael am Dienstag, 20. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche St. Michael statt. Wer in St. Petrus Canisius an der Aktion teilnehmen möchte, sollte sich bitte bei Silvia Buchta unter Tel. 0 23 92 / 77 96 melden.

In Werdohl findet die Aktion an folgenden Terminen statt:

in St. Petrus Canisius am Sonntag, 8. Januar.

in St. Michael am Samstag, 7. Januar.

In St. Petrus Canisius und St. Michael werden alle Haushalte besucht, die in der Vergangenheit eingewilligt haben, dass ihre Adresse gespeichert wird. Wer dies aufgrund der noch andauernden Pandemie nicht wünscht, sollte sich im Pfarrbüro der Pfarrei melden. Wer darüber hinaus auch persönlich besucht werden möchte, sollte sich schnellstmöglich, allerdings spätestens bis zum 22. Dezember, im Pfarrbüro unter Tel. 0 23 92 / 80 64 310 oder im Turmbereich der Kirchen anmelden, heißt es in der Ankündigung.

Beispielland Indonesien „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der 65. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist Indonesien. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,27 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 77 400 Projektmaßnahmen für benachteiligte und notleidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).