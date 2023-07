75 Jahre lebendige Freundschaft

Pfadfinder

+ © Koll Stockbrot-Backen gehört zu den Pfadfindern, wie Gretchen zu Faust. Das Sitzen an der Feuerschale schafft stets behagliche Gemütlichkeit. © Koll

Die Werdohler Pfadfinder feiern ein generationsübergreifendes Jubiläumsfest. Der Stamm zählt noch 100 Mitglieder.

Werdohl – „Den Mauerbau 1961 haben wir ganz bewusst miterlebt“, erzählt Raimund Weiffen. „Da waren wir nämlich im Zeltlager der Pfadfinder in der Eifel.“ Hans Otto Schlotmann wirft ein: „Aber mit unseren zehn, zwölf Jahren damals haben wir die Bedeutung des Ganzen nicht so richtig mitbekommen.“

Nachts Mondlandung verfolgt

Deutlich anders sei es acht Jahre später gewesen, als die dann schon bald erwachsenen Werdohler Pfadfinder abermals in einem Zeltlager miterlebten, wie Geschichte geschrieben wird. Horst Jacke berichtet: „Wir haben nachts die Mondlandung verfolgt.“ Dieter Gierse schiebt hinterher: „Genau, wir hatten ein kleines Transistorradio dabei, mit dem wir zugehört haben, was dort oben geschieht.“

Mit dem Fahrrad zur Anmeldung beim Kölner Bistum

Am Samstagnachmittag saßen die vier Freunde auf einer Bank beieinander, die alle in den späten 50er- und frühen 60er-Jahren das aktive Pfadfinder-Leben genossen haben. Die Laune des Quartetts könnte bei den Erinnerungen und Anekdoten kaum besser sein.Am Wochenende feierte der Werdohler Stamm nun sein 75-jähriges Bestehen auf dem Biwakplatz am Kettling. Gegründet wurde er am 1. Dezember 1948 von einer Gruppe rund um Rudi Keggenhoff, die sich alle von den Pfadfindern in Altena losgelöst hatten, um in Werdohl eine eigene Abteilung zu gründen. Keggenhoff allein fuhr sogar zur Anmeldung mit dem Fahrrad von Werdohl nach Köln zum Bistum. Seither wuchsen die Werdohler Pfadfinder an. „Heute haben wir mehr als 100 Mitglieder“, berichtet Kim Fenner. „Vor 15 Jahren waren es auch einmal 130 – das war der Spitzenwert in dem dreiviertel Jahrhundert“, fügt Lena Hempel hinzu.

„Wir haben viele zurückgeholt“

Corona hat auch den Pfadfindern Probleme bereitet. Es gab in den Pandemie-Jahren weniger Anmeldungen, vielmehr einige Abmeldungen. Viele, die blieben, wurden inaktiv. „Doch wir haben es bereits geschafft, viele zurückzuholen“, freut sich Fenner. „Dramatischer war der Einbruch in den 80er-Jahren“, blickt Gierse zurück. „Damals haben Horst und ich mit einigen anderen das Ganze reaktiviert“, erklärt er. „Nachdem uns das gelungen war, haben wir, die dabei waren, dann die Gruftis gegründet.“

Pfadfinder halten zusammen und erleben Abenteuer

Begonnen hatte die Feier am Samstag nun mit einer Messe, die Pater Kamil Pawlak und Pater Christoph Szachta leiteten. Die beiden Geistlichen nahmen Bezug zu einer Reihe Begriffe und Sätze, die derzeit aktive Pfadfinder zusammengetragen haben als Replik auf die Frage, was sie persönlich mit dem Stammesleben verbinden. „Ich selbst sein zu können“, „Zusammenhalt“, „Quatsch machen“, „Abenteuer erleben“ und „Freunde finden“ gehörte zu den gesammelten Antworten. Das Motto des Jubiläums lautete dazu passend: „75 Jahre Freunde“.

Punkband spielt

Gut 300 Gäste erwarteten die Werdohler Pfadfinder am Samstagabend zum Konzert der Band A. T. M. E. Die Punkband aus Hattingen „haben wir 2017 kennengelernt beim Abschluss der 72-Stunden-Aktion in Essen“, erinnert sich Hempel. „Die nehmen die Leute mit ihrer Musik einfach mit.“ Eingeladen zu diesem Musik-Erlebnis waren „alle Pfadfinder-Stämme aus dem gesamten Bezirk Sauerland“, ergänzte Fenner.

Pfadfinder-Sommerlager

Die Werdohler Pfadfinder werden nach außen hin immer wieder sichtbar durch ihre regelmäßigen Altpapier-Sammlungen, ihr Osterfeuer, sowie den von ihnen verwalteten Biwakplatz am Kettling. Intern führen sie wöchentliche Gruppenstunden für fünf verschiedene Altersgruppen durch. „Die Kinder entscheiden selbst, was wir dort dann machen“, betont Fenner. Ähnlich wird es sein beim Pfadfinder-Sommerlager, welches am Sonntag nun begann und bis zum 16. Juli Spiel und Spaß für 55 angemeldete Mädchen und Jungen bedeuten wird.

+ Langjährige Mitstreiter, die den Pfadfindern treu sind: Dieter Gierse, Hans Otto Schlotmann, Horst Jacke und Raimund Weiffen (v.l.). © Koll, Michael