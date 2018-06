Werdohler Pfadfinder feiern ihr 70-jähriges Bestehen

Werdohl - Aus Werdohl ist der Verein gar nicht mehr wegzudenken: Seit nun schon 70 Jahren gibt es die Pfadfinder in der Stadt – gefeiert wird mit einem großen Jubiläumswochenende am 9. und 10. Juni.

1948 wurden die Werdohler Pfadfinder von Karl-Josef Schulte gegründet. Damals hieß der Stamm Kardinal Graf von Galen. Mitte der 1970er Jahre wurde der Name in Stamm St. Michael Werdohl“ geändert.

In den Jahren 1948 bis 1951 fanden die Gruppenstunden im Vikariat, heute das Kloster, statt. Danach fanden die Gruppenstunden lange Zeit im Pfadfinderheim an der Hartmecke statt. Später wurden sie zum Rodt in die Funkenburg verlegt und ab 1966 bis heute werden sie im Jugendheim an der Neustadtstraße durchgeführt.

Durch einen Lottogewinn (etwa 1000 DM) war der Stamm 1950 in der Lage, sich mit sehr viel Eigenarbeit ein eigenes Pfadfinderheim an der Hartmecke zu errichten. Es wurde am 22. April 1951 eingeweiht. Das Grundstück wurde für 5 DM im Jahr von der Stadt Werdohl gepachtet. Ende der 1960er Jahren konnte es vom Stamm nicht mehr unterhalten werden und wurde schließlich der Feuerwehr für eine Übung überlassen.

Die Gruppenstunden fanden, wie auch heute noch, in den einzelnen Stufen statt. Es gab in den 70 Jahren Geschichte eigentlich die meiste Zeit über alle vier Stufen: Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover.

Gruppenstunden im Wald

Die Rover, die Ältesten, hießen in der Anfangszeit noch Georgsritter und häufig stellte diese Stufe auch einen guten Teil der Leiterrunde. In den Gruppenstunden wurde viel in den Wald gegangen, es wurden Geländespiele und ähnliches gemacht. Außerdem mussten sich alle Pfadfinder anhand ihres Probenheftes auf verschiedene Pfadfinderprüfungen vorbereiten, was einen großen Teil der Gruppenstunden in Anspruch nahm.

Heutzutage werden neben der Pfadfinderkunde auch häufig Spiele und Bastelarbeiten gemacht. Pizza- oder Kuchenbacken, Schwimmengehen und Fußballspielen sind feste Bestandteile des Jahresprogramms. Außerdem sollen die Kinder in Projekten lernen, sich in einer Gruppe zurechtzufinden und zu selbstständigen, mitdenkenden Menschen werden.

Dies ist sicherlich schon immer ein Ziel der Pfadfinderarbeit gewesen. Prüfungen allerdings gibt es nicht mehr.

Schlafen auf Stroh und Reisig

In der 70-jährigen Stammesgeschichte gab es in fast jedem Jahr ein Sommerlager. Diese wurden zum Teil auch von der Gemeinde durchgeführt, zum größeren Teil jedoch von den Pfadis. In der Anfangszeit fuhr man nur mit dem Fahrrad, höchstens mal mit dem Zug in ein Sommerlager. Im Laufe der Zeit haben sich die Lager natürlich auch verändert. Für ein dreiwöchiges Lager kommt heutzutage nur ein Platz mit Toiletten und Duschen in Frage, die Anreise erfolgt mit einem Reisebus. Geschlafen wird aber noch wie früher: in Zelten auf Stroh und Reisig.

Die Sommerlager waren und sind noch immer die Höhepunkte eines jeden Jahres und so mancher, ob Leiter oder Teilnehmer, hat die tollsten Erinnerungen an diese Lager mit nach Hause genommen.

Osterfeuer und Papiersamlung

Auch 2018 werden in Werdohl viele Aktionen von Seiten der Pfadfinder organisiert, dazu gehören die Gruppenstunden, Tages- und Wochenendfahrten, das Osterfeuer am Biwakplatz, die Altpapiersammlungen im Stadtgebiet und vieles mehr. Das Sommerlager geht in diesem Jahr für zwei Wochen nach Polen.

Der Stamm besteht zurzeit aus etwa 120 Mitgliedern, darunter 25 Leiter und Mitarbeiter, die sich alle ehrenamtlich für die Kinder- und Jugendarbeit mit großer Freude zur Verfügung stellen.

Am 9. Juni wird das 70-jährige Jubiläum beginnend mit der Vorabendmesse um 17 Uhr in St. Michael gefeiert. Alle Ehemaligen, Stammesmitglieder, Mitarbeiter, Freunde und Förderer sind anschließend zum gemütlichen Beisammensein im Klostergarten eingeladen.