Kracht-Pendler: „Weil die Arbeit passt, fährt man gerne“

+ © Heyn Diese vier Mitarbeiter von Kracht pendeln zur Arbeit (von links): Personalleiter Benjamin Schäfer aus Schwerte, Versandleiter Holger Rosier aus Gelsenkirchen-Buer, Karl Müller, Leiter Einkauf Materialwirtschaft aus Koblenz und Facharbeiterin Katrin Stekla aus Essen. Ihre Arbeitsbedingungen bei Kracht seien so gut, sagen alle übereinstimmend, dass sie die weiten Fahrten in Kauf nähmen. © Heyn

Werdohl - Tägliches Pendeln über weite Strecken zur Arbeitsstelle kostet Nerven, Zeit und Geld, ist aber bei vielen Berufspendlern Lebenswirklichkeit. Allein in Werdohl verlassen täglich 4859 Menschen ihren Wohnort, um zur Arbeit zu fahren. 4734 kommen von außerhalb in die Stadt an Lenne und Verse, um hier zu arbeiten. Der Pumpenhersteller Kracht am Kettling stellte unserer Redaktion exemplarisch vier Pendler und ihre Beweggründe vor.