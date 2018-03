Mordanklage nach fast fünf Jahren

Werdohl - Vor dem Schwurgericht des Landgerichts Hagen muss sich ab Dienstag eine 31-Jährige Frau aus Lüdenscheid verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord vor.

Sie soll am 27. Juni 2013 in Werdohl versucht haben, ihren Ex-Partner in dessen Wohnung durch einen Stich in den Rücken zu töten. Ein weiterer Stich zielte laut Anklage auf den Unterleib des Geschädigten. Einen dritten Stich, bei dem die Angeklagte geäußert haben soll „ich bringe dich um“, konnte der Geschädigte laut Anklage abwehren. Anschließend soll er der Angeklagten das Messer abgenommen haben.

Die Staatsanwaltschaft sieht aufgrund der Umstände der Tat Anzeichen dafür, dass die Angeklagte den Geschädigten tatsächlich töten wollte und dabei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt wurde.

Das Opfer erlitt laut Anklage eine zehn Zentimeter tiefe Stichwunde im Bereich der linken Flanke und eine 4,5 Zentimeter tiefe Stichverletzung im rechten Oberschenkel.

Der späte Prozesstermin hängt offenbar damit zusammen, dass das Opfer zunächst keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht hatte.

Der Prozess beginnt am Dienstag um 9 Uhr im Schwurgerichtssaal des Landgerichts (201).