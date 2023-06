Werdohler Lennebrücke muss noch einmal überplant werden

Erneute Verzögerung

Auf einem Schild verkündet Straßen.NRW eine Fertigstellung der neuen Lennebrücke noch für Mitte 2025. Dieser Termin ist nach den neuesten Entwicklungen nicht mehr zu halten.

Der Neubau der Lennebrücke zwischen der Innenstadt und Ütterlingsen zieht sich weiter in die Länge. Grund dafür ist vor allem eine Umplanung des bisherigen Bauvorhabens. Das Ziel, Mitte 2025 eine neue Brücke für den Verkehr freigeben zu können, rückt damit in weite Ferne.

Werdohl – Eigentlich hatte der Landesbetrieb Straßen.NRW geplant, die alte Lennebrücke im April oder Mai 2023 abzubrechen. Dass das bis jetzt nicht passiert ist, hat zwei Gründe: Erstens wird die alte Brücke noch als Fußgängerbrücke benötigt, denn der an die Behelfsbrücke angebaute Fußgängerweg ist immer noch noch nicht fertig. „Die Geländer im Bereich der Flügelwand der Behelfsbrücke und auf der Stützwand zum Fußweg nach Ütterlingsen sind noch nicht montiert“, erklärte Straßen.NRW-Sprecherin Julia Ollertz in dieser Woche auf Nachfrage. Zu beiden Geländern lägen mittlerweile zwar Pläne vor, die aber noch geprüft werden müssten. Die Montage sei folglich für Juli vorgesehen.

Der zweite Grund dafür, dass die alte Brücke immer noch steht, ist, dass Abbruch und Neubau nun zusammen ausgeschrieben werden sollen. „Das liegt daran, dass der Bauablauf durch wechselseitige Vorschüttungen in der Lenne vorgegeben wird“, erklärte Ollertz. Um den Durchfluss der Lenne auch in der Bauzeit ungehindert zu ermöglichen, dürfe immer nur auf einer Uferseite eine Vorschüttung in den Fluss eingebracht werden. Diese seitenweisen Vorschüttungen seien sowohl für den Abbruch als auch für den Neubau erforderlich. Die alte Brücke soll ihren Schilderungen zufolge in drei Schritten abgebrochen werden: Die beiden äußeren Felder sollen demnach direkt auf die Vorschüttungen fallen, während für den Abbruch des Mittelfeldes ein Kran auf die Vorschüttung gestellt werden soll. „Beim Neubau dienen die Vorschüttungen als Zuwegung zu den Pfeilern“, erläuterte Ollertz und wies darauf hin, dass durch die zeitliche Nähe von Abbruch und Neubau auch Immissionen verhindert würden.

Dass sich alles nun erneut verzögert, liegt allerdings auch daran, dass die Pläne für die neue Brücke noch einmal überarbeitet werden müssen. Dabei geht es um Änderungen im Bereich der Radverkehrsführung. Ollertz erläuterte: „Damit ein modernes und allen Interessen dienendes Mobilitätskonzept umgesetzt werden kann, wird nun diese Chance durch die Neubauplanung ergriffen und der Rad- und Fußverkehr optimiert. Dabei wird auch die Lenneroute betrachtet.“

Bisher verlief die geplante Trasse der Lenneroute als einzelne Radroute abseits der Lennebrücke. Zukünftig solle es aber um die Anbindung des Radverkehrs aus der Ortsmitte heraus gehen, und das bedinge eine Umplanung des Brückenquerschnittes, klärte Ollertz auf. Ist diese Umplanung abgeschlossen, gehen die Pläne noch einmal zur Prüfung ans Bundesverkehrsministerium. Erst danach kann das Vergabeverfahren beginnen.

Straßen.NRW gehe derzeit davon aus, dass die Vergabe von Abbruch der alten und Bau der neuen Brücke erst 2024 erfolgen könne, teilte die Pressesprecherin mit. Ein Baubeginn beziehungsweise der Beginn der Abbrucharbeiten ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit erst in den zweiten Jahreshälfte 2024 denkbar, unter anderem, weil die Schonzeit für Fische beachtet werden muss. Somit ist höchst fraglich, ob das Projekt, das Straßen.NRW mittlerweile mit 12 Millionen Euro kalkuliert, wirklich im Jahr 2025 abgeschlossen werden kann. Bei einem Baubeginn im Juli oder August 2024 ist mit einer Fertigstellung wohl nicht vor dem Sommer 2026 zu rechnen. Damit wären dann von der Sperrung der alten Lennebrücke bis zur Freigabe der neuen Brücke nicht weniger als zwölf Jahre vergangen.