Werdohler Gemeinde verabschiedet ihre Vikarin

Werdohl - Nun ist es offiziell: Die evangelische Kirchengemeinde hat Vikarin Christine Köntopp verabschiedet. Sie steht vor spannenden Aufgaben.

Mit einem Gottesdienst und Empfang im Pfarrsaal hat die Evangelische Kirchengemeinde Werdohl am Sonntag ihre ehemalige Vikarin Christine Köntopp in der Friedenskirche in Eveking verabschiedet. An der Gestaltung hatten sich Posaunenchöre aus mehreren Gemeinden beteiligt, darunter Hemer, Werdohl und Westönnen.

Nach zwei Jahren und dem bestandenen zweiten theologischen Examen – insgesamt neun Prüfungen in Pädagogik, Gottesdienst, Seelsorge und anderen praktisch-theologischen Disziplinen – wird Christine Köntopp nun als Pastorin der Evangelischen Kirche von Westfalen eine Probedienstpfarrstelle in Castrop-Rauxel antreten.

Während des Gottesdienstes betonte Pfarrer Dirk Grzegorek, dass es Zeichen einer lebendigen Gemeinde sei, wenn die Segnung und Entsendung nicht allein vonstatten gingen. Und so versammelten sich Vertreter aller in der Gemeinde aktiven Gruppen am Altar, um Segensworte zu sprechen. Vor „dem Angesicht“ der Gemeinde blickte Grzegorek auf „eine tolle, erfüllte, gute und konstruktive Zeit im gegenseitigen Austausch“ zurück.

Zum Abschied sagte Christine Köntopp: „Ich habe viele Menschen getroffen, die mich mit offenen Armen empfangen haben und die mit mir ein Stück des Weges gegangen sind. Dabei habe ich alles gelernt, was ich brauche, um nun eine gute Pastorin zu sein.“ Ihre Entsendung durch die Landeskirche sieht die scheidende Vikarin mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Es ist traurig, dass ich nun, da ich mich so gut auskenne, schon wieder gehen muss. Andererseits freue ich mich auch darauf, jetzt eigenständig unterwegs zu sein.“

Christine Köntopp, gebürtige Hemeranerin, wurde im Oktober 2016 als Vikarin der evangelischen Kirchengemeinde Werdohl vorgestellt. Sie war nach ihrem Abitur für ein diakonisches Jahr nach London gegangen, wo sie sich in zwei Gemeinden in der Jugendarbeit engagierte. Ihr Theologie-Studium absolvierte sie im niedersächsischen Krelingen, in Leipzig und in Mainz, dann leitete sie zwei Jahre ein Studienhaus für Theologie-Studenten.