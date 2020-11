Werdohler Kinderpreis vergeben: Dieser Verein darf sich freuen

Einsatz für Kinder und Jugendliche

+ © Witt, Carla Jana Gester, die neue Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses (rechts) übergab den Weki-Preis an den Bürgerbusverein. © Witt, Carla

Der Weki-Preis (Werdohler Kinderpreis) geht in diesem Jahr an den Bürgerbusverein. Während der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag im Festsaal Riesei haben zwei ehrenamtliche Fahrer und eine Fahrerin der Kindergartenlinie den mit 300 Euro dotierten Preis entgegengenommen.