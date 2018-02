Entdeckungsreise hinter die Kulissen eines Lidl-Marktes

+ © Witt Die Mädchen und Jungen der Kita Momo nahmen während ihres Rundgangs durch den Lidl-Markt unter anderem die Aufback-Station unter die Lupe. Hier versammelten sie sich gerade vor der Brot-Schneidemaschine, die sie in Aktion erleben konnten. © Witt

Werdohl - Was passiert, wenn das Lager eines Supermarktes leer ist? Und: Stecken sich die Mitarbeiter das Geld aus den Kassen in ihre Spardosen? Diese und viele weitere Fragen stellten die Mädchen und Jungen der städtischen Kita Momo am Mittwoch dem Team im Werdohler Lidl-Markt.