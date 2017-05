Zukunftsdiskussion und Film-Premiere in Werdohl

+ © Griese Ingo Wöste ist einer der Experten beim Gespräch über Werdohls Zukunft. © Griese

Werdohl - In der Reihe "Werdohler Gespräche" will sich der Kulturverein "Werdohl heute" am Mittwoch, 31. Mai, mit der Zukunft Werdohls befassen. Dazu hat er interessante Gesprächspartner eingeladen.