Werdohler Geschichtsbummel komplett überarbeitet

Werdohl - Der Werdohler Geschichtsbummel geht in eine neue Auflage – das Konzept von Andreas Späinghaus und Udo Böhme vom Heimat- und Geschichtsverein ist mit frischen Texten, anderen Stationen und neuer Bekleidung komplett überarbeitet worden.

Zum ersten Geschichtsbummel der zweiten Generation laden die beiden für den kommenden Mittwoch, 20. Juni, ein. Begonnen hatte alles im Juni 2015, Böhme und Späinghaus wollten an Werdohler Stadtgeschichte Interessierte anders als in herkömmlichen Angeboten durch die Stadt führen. Die Premiere war der erste Geschichtsbummel ausschließlich mit dem Vorstand des Heimat- und Geschichtsvereins.

An zehn Stationen in der Stadt erzählten die beiden Männer Anekdoten und Geschichten, die die Geschichte der Stadt Werdohl erlebbar machten. Es werden nur zwei Jahreszahlen genannt, alles andere wird in lustiger und lockerer Form an den Mann und die Frau gebracht. Sechs offizielle Geschichtsbummel pro Jahr zwischen Juni und Oktober hat es gegeben, jeder davon dauert rund zwei Stunden, Start und Ziel ist das Stadtmuseum im Bahnhofsgebäude.

Die Teilnahme ist kostenlos, es steht aber ein „Klüngelpütt“ für freiwillige Spenden zur Verfügung. Neben den offiziellen Geschichtsbummeln haben Böhme und Späinghaus mittlerweile so gut wie jede ehemalige Schulklasse, Vereine, Familien und Religionsgemeinschaften durch die Stadt geführt. Am eindrucksvollsten, so erinnert sich Udo Böhme, sei der Bummel mit den Gehbehinderten in Rollstühlen und der mit den Sehbehinderten vom Blindenverein gewesen.

Alles immer ehrenamtlich, versteht sich. „Die Gäste sind immer sehr spendabel“, erzählt Böhme. Von dem Geld aus dem „Klüngelpütt“ werde der Schnaps gekauft, von dem am Ende eines jeden Bummels jeder Gast ein Pinnchen eingeschüttet bekommt. Papier und Farbpatronen für die Urkunden müssen bezahlt werden und auch die Bekleidung der beiden Bummler werde daraus finanziert.

Den Gästen soll nicht langweilig werden

Jeder interessierte Werdohler habe wohl schon an einem Geschichtsbummel teilgenommen, die Beteiligung an den offiziellen Veranstaltungen sei etwas schwächer geworden. „Und damit den Gästen und auch uns nicht langweilig wird, haben wir den Geschichtsbummel völlig überarbeitet“, sagt Udo Böhme. Natürlich sei die Rahmengeschichte nicht zu verändern, aber alle Texte seien neu geschrieben und viele neue Stationen dazugekommen.

Der ursprüngliche Geschichtsbummel hatte 20 Stationen, so dass es jetzt allerhand Neues zu entdecken und zu hören gibt. Drei alte Stationen seien dabei, dazu gebe es neue Geschichten. Vier Stationen wurden hinzugenommen, insgesamt werden noch neun Stationen angesteuert, eine weniger als früher. „Wenn wir merken, dass es totale Neulinge gibt, können wir die alten Geschichten natürlich nochmal erzählen,“ lacht Späinghaus: „Schließlich haben wir alles auswendig gelernt.“ Die beiden haben sich für den neuen Geschichtsbummel auch eine andere Bekleidung zusammengestellt, die dem „Ackerbürgertum“ des Mittelalters in Werdohl nachempfunden sei.

Die beiden tragen jetzt jeweils zwei Kittel aus Leinen übereinander und Pluderhosen, die an den Beinen geschnürt sind. Heiner Burkhardt, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, ist vom überarbeiteten Konzept begeistert. „Die beiden machen Lust auf Werdohler Geschichte.“ Böhme und Späinghaus seien „verlässliche Aushängeschilder“ des HGV.

Für den Geschichtsbummel am 20. Juni ab 17 Uhr sollte man sich anmelden, telefonisch unter 0 23 92/72 23 34 oder per E-Mail unter geschbum@asw-praesentation.de