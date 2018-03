"Geschichtsbummler" erwarten den 500. Teilnehmer

Die beiden „Geschichtsbummler“ Udo Böhme (Bildmitte) und Andreas Späinghaus (hinten) laden zum ersten Gang in diesem Jahr ein.

Werdohl - Am morgigen Mittwoch, 21. März, wird die erste Veranstaltung der Reihe „Geschichtsbummel“ in diesem Jahr angeboten. Die beiden „Geschichtsbummler“ Udo Böhme und Andreas Späinghaus laden im Namen des Heimat- und Geschichtsvereins herzlich dazu ein.

Wie im vergangenen Jahr schon beginnt auch der Geschichtsbummel 2018 jeweils um 17 Uhr. Beginnen wird der Gang durch die Stadt wie immer im Foyer des Stadtmuseums und führt danach zu einigen ausgewählten Stationen in der Innenstadt. Eingeplant werden ungefähr zwei Stunden, der Bummel endet wie immer im Stadtmuseum.

Die Teilnehmer erfahren interessante und unterhaltsame Fakten aus der Geschichte der Stadt. Einige Anekdoten aus dem Werdohler Leben tragen dazu bei, dass der Geschichtsbummel kurzweilig, mitunter launig, aber immer informativ ist.

Eine Besonderheit bei dem ersten Geschichtsbummel in diesem Jahr ist die Tatsache, dass der 500. Teilnehmer ausgezeichnet werden kann. Die Anzahl der bisherigen Teilnehmer liegt vor, so dass nach der Reihenfolge der Anmeldung der 500. Teilnehmer am 21. März mit dabei sein wird. Für den Jubiläumsteilnehmer gibt es eine kleine Überraschung.

Anmeldungen sind noch möglich und werden bei Andreas Späinghaus unter Tel. 0 23 92/72 23 34 oder per E-Mail an geschbum@asw-praesentation.de entgegen genommen.