Werdohler geht mit Holzstock auf sein Opfer los

Werdohl – Mit Stockschlägen und einer Einlieferung ins Krankenhaus endete am Samstagabend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Werdohlern.

Am Nordheller Weg ging gegen 19.30 Uhr ein Mann auf offener Straße mit einem Holzstock auf sein Opfer los. Ein 30-jähriger Werdohler war zu Fuß unterwegs, als sich der 34-jährige Kontrahent näherte und mehrmals auf ihn einschlug.

„Man kennt sich. Hintergrund sollen bereits länger schwelende Streitigkeiten zwischen den Männern sein“, heißt es in der Mitteilung der Kreispolizeibehörde. Denn bereits am Vorabend war es in der Nähe zu Streitigkeiten und Drohungen in allerdings vertauschten Rollen gekommen.

Am Samstag kam das Opfer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Werdohl.