Gaststätte Zum Spiegel: Wirt Timi macht Schluss - Nachfolger steht fest

+ © Koll Timi Tsiakmaklis steht heute letztmals in der Gaststätte Zum Spiegel am Zapfhahn. © Koll

Werdohl - „Das waren die wahrscheinlich schönsten Jahre in meinem Leben“, sagt Timi Tsiakmaklis. Sein Blick wird glasig und seine Mundwinkel zucken in diesem Moment. Am Freitag steht der Wirt zum letzten Mal in seiner Gaststätte Zum Spiegel an der Bahnhofstraße hinter dem Zapfhahn.