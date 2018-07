Werdohler Feuerwehr rettet fünf Marder-Babys

Werdohl - Tierische Rettungs-Aktion an der Rudolfstraße: Am Donnerstag waren fünf Marder-Babys in einen Gulli gefallen. Die herbeigerufene Feuerwehr befreite sie aus ihrer misslichen Lage.

Das ängstliche Quieken der Tiere war kaum zu überhören. Die fünf kleinen Marder riefen wohl nach ihrer Mutter. Drei Jugendliche hatten die Nager in dem Gulli entdeckt. Sie alarmierten die Feuerwehr, dachten allerdings erst, ein Eichhörnchen wäre in den Gulli gefallen.

Mit zwei Löschfahrzeugen rückten die Retter an, das sorgte natürlich für Aufregung bei den Nachbarn und auch bei den drei jungen Anrufern. Ein Feuerwehrmann hob den Auffangbehälter im Gulli an – und erkannte schnell, dass es sich hier nicht um Eichhörnchen handelte.

Fünf kleine Marder-Babys waren in den Schacht gefallen. Ängstlich blickten sie ihre Retter in der Not an. Klar: So viele Menschen wirken auf die zierlichen Tiere ganz schön bedrohlich.

Dann hieß es erst einmal warten. Denn die Feuerwehr musste abklären, was mit den kleinen Nagern geschehen sollte. Ein Jäger gab schließlich Rat: Einfach in einen offenen Karton packen, in die Sonne stellen und die Mutter wird sie abholen.

Vorsichtig packte die Feuerwehr die Tiere also in den Karton. Und die wehrten sich, so viel sie konnten. Zwei kletterten direkt aus dem Behälter. Eines der Babys krallte sich sogar am Handschuh eines Feuerwehrmannes fest. „Dich können wir nicht mitnehmen“, sagte der ganz liebevoll, das Tier wollte das allerdings nicht so ganz einsehen.

Als schließlich zumindest drei der Tiere im Karton waren, rückte die Feuerwehr ab. Ganz schön viel Aufregung für die fünf Babys, die inzwischen wieder gesund und munter bei ihrer Mutter sein dürften.