Titanspäne brennen bei Menshen - Staplerfahrer verhindert Schlimmeres

Werdohl - Ein Gabelstaplerfahrer der Firma Menshen wurde Freitag Nachmittag zum Helden, weil er einen in voller Ausdehnung brennenden Container mit Titanspänen aus dem Gebäude ins Freie fuhr.

Gegen 12.53 Uhr lief deshalb bei der Feuerwehr die Meldung ein, dass ein Container direkt neben dem Werksgebäude brenne. Die Wehr rückte mit der Löschgruppe Brüninghaus und dem Löschzug Kleinhammer aus, der Löschzug Stadtmitte wurde nachalarmiert, zog aber schnell wieder ab.

Als die Feuerwehrleute über die Brücke aufs Firmengelände gefahren waren, bauten sie zwei ABC-Pulverkanonen auf, um den Metallbrand zu löschen. Etwa vier bis fünf Tonnen Späne brannten lichterloh und entwickelten sehr hohe Temperaturen.

Die VDM-Feuerwehr bot an, trockenen Estrich auf den Container zu bringen. In der Nähe der Brandstelle fand sich aber ein Erdhaufen, mit dem per Muldenkipper das letzte Feuer erstickt wurde. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.