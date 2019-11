Werdohler Ferienspaß findet auch 2020 wieder statt

Werdohl – Nach dem Ferienspaß ist in Werdohl vor dem Ferienspaß.

Mehr als 100 Kinder nahmen jüngst allein in den Herbstferien an den Ferienspaß-Wochen des Jugend- und Bürgerzentrums (JBZ) teil, hatten eine kurzweilige Zeit und lernten bei Besuchen in der SV-Redaktion unter anderem auch die Arbeit des Süderländer Volksfreunds kennen.

Die gute Nachricht für den Nachwuchs aus Werdohl: Auch 2020 findet im JBZ an der Oststraße in den Oster-, Sommer- und Herbstferien jeweils ein Ferienspaß zu einem bestimmten Motto statt.

"Das Geheimnis von Werdohl" entdecken

„Das Geheimnis von Werdohl“ soll in den Osterferien entdeckt werden, im Sommer geht es „In 14 Tagen um die Welt“ und in den Herbstferien erwartet die Teilnehmer ein „Monstermäßiger Irrsinn“.

Eltern können bereits in diesem Jahr Plätze für 2020 per Online-Anmeldung buchen. Denn jeweils die Hälfte der Plätze wird ab dem 9. bis zum 13. Dezember über ein Antragsformular auf der Homepage der Stadt Werdohl (www.werdohl.de) vergeben. Kinder, die teilnehmen möchten, müssen zwischen sechs und elf Jahre alt sein und dürfen nur für jeweils einen Block pro Ferienspaß angemeldet werden. „Eine Doppelbuchung von mehreren Wochen in einem Ferienspaß kann nicht berücksichtigt werden“, heißt es in der Mitteilung des Jugendzentrums.

Kosten von 30 Euro

Die Kosten pro Kind belaufen sich auf 30 Euro für die Oster- und Herbstferien (15 Euro für Inhaber des Werdohler Passes) und 60 Euro für die Sommerferien (30 Euro für Inhaber des Passes).

Zur Anmeldung muss das Formular auf der Internetseite ausgefüllt und abschickt werden. Die Bezahlung der reservierten Plätze erfolgt vom 16. bis 20. Dezember im Jugendzentrum zu den folgenden Zeiten: Montag von 9 bis 20 Uhr, Dienstag bis Freitag, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Wird in dieser Zeit der offene Betrag nicht beglichen, so verfällt die Reservierung.

Kontakt

Fragen beantworten die JBZ-Mitarbeiter unter Tel. 0 23 92 / 31 14.