„Ich rauche jeden Tag einen Joint“: Werdohler verurteilt

Werdohl/Altena - Wer mit Cannabis-Abbauprodukten im Blut und ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines Autos erwischt wurde, sollte vor Gericht nicht ins Plaudern kommen.

„Ich rauche jeden Tag einen Joint“, erklärte ein 27-jähriger Werdohler im Amtsgericht Altena.

Nach eindringlichen Hinweisen lernte er jedoch sehr schnell, was es heißt, sich nicht ohne Not selbst zu belasten. Das Geständnis hinsichtlich der angeklagten Straftat war völlig ausreichend: Am 1. Oktober hatte er einen Ford Fiesta über die Versestraße bewegt und war dabei nicht in bester Verfassung gewesen. Wenige Tage zuvor war er bereits wegen eines ähnlichen Delikts im Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden, was die Sache nicht besser machte.

„So geht es natürlich nicht“, mahnte der Staatsanwalt und beantragte erstmals eine Haftstrafe gegen den Angeklagten. „Ich muss nicht ins Gefängnis?“, ließ sich der 27-Jährige die beantragte Aussetzung zur Bewährung noch einmal bestätigen. „Dankeschön!“

Richter folgt Antrag des Staatsanwaltes

Richter Dirk Reckschmidt verurteilte ihn – wie beantragt – zu einer Haftstrafe von zwei Monaten, deren Aussetzung zur Bewährung nie ernsthaft zur Diskussion stand.