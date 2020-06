Werdohler Rat dringt mit Resolution auf Radweg-Lückenschluss

Werdohl - Einstimmig hat der Rat in seiner Sitzung am Montagabend einem Resolutionsentwurf des SPD-Ratsherrn Jürgen Henke zugestimmt, um den Bau des Radweges zwischen Plettenberg und Werdohl zu beschleunigen.

In der Erklärung fordert der Rat die Obere Wasserbehörde bei der Bezirksregierung und den Landesbetrieb Straßen.NRW auf, sich auf eine Lösung für die Streckenführung im Bereich Teindeln/Kettling zu einigen.

Der jahrzehntelange Stillstand durch die fehlende Abstimmung der Behörden verhindere eine sichere Verkehrsführung für Radfahrer auf diesem Abschnitt und blockiere die touristische Entwicklung des Radwegs Lenneroute.

Lebensqualität soll verbessert werden

„Die touristische Entwicklung und Vermarktung ist für die Region ein wichtiger Baustein. Nicht nur, dass durch ein funktionierendes Radwegenetz Touristen in die Region geholt werden, ein gutes Radwegenetz verbessert auch die Lebensqualität der hier lebenden Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in der Resolution, die auch an die heimischen Landtagsabgeordneten gerichtet ist.

Am Dienstagabend hat sich auch der Plettenberger Stadtrat mit der Resolution befasst.