WBG: Ein Viertel ganz junger Leute auf Spitzenplätzen

Für die Kommunalwahl 2020 in NRW

+ © Michael Koll Die Kandidaten (soweit anwesend) im Corona-Abstand obere Reihe von links: Peter Jung, Friedrich Wilhelm Middendorf, Nele Hänel, Michelle Naomi Nohl und Christian Klepatz; untere Reihe von links: Michael Rothstein, Zorica Rothstein, Andreas Wäscher, Thorsten Hänel, Klaus-Dieter Frick und Ole Warschun. © Michael Koll

Werdohl - Die erste in Werdohl nachgeholte Jahreshauptversammlung nach Ende des Corona-Shutdown führte am Dienstagabend die Werdohler Bürgergemeinschaft (WBG) in der Gaststätte Ütterlingser Krug durch, dabei wurden auch die Kandidaten für die Kommunalwahl bestimmt.