Autofahrer hatten am Mittwoch die Polizei gerufen, als ihnen ein Autofahrer auffiel, der Schlangenlinien fuhr.

Werdohl -Aufmerksame Verkehrsteilnehmer riefen am Mittwochabend um 20.10 Uhr die Polizei, als sie bemerkten, wie ein Autofahrer auffällig in Schlangenlinien auf der B 236 in Richtung Werdohl unterwegs war.

Die Beamten konnten an der Wohnanschrift den vermeintlichen Fahrzeugführer – einen 32-jährigen Werdohler – antreffen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, dafür aber alkoholisiert war.

Nach der Blutprobenentnahme erwartet nun sowohl ihn als auch die Fahrzeughalterin eine Anzeige.