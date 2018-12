Werdohler Abfallkalender für 2019 liegen aus

Werdohl - Alles rund um das Thema „Abfälle und Wertstoffe“ in der Region gibt es im Abfallkalender 2019 für die Stadt Werdohl. Die von der Stadtverwaltung und dem Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) gemeinsam herausgegebene Broschüre ist ab sofort im A6-Format verfügbar.

Neben allgemeinen Informationen finden sich im Kalender vor allem wichtigen Termine des kommenden Jahres.

Die neuen Leerungstermine für die Abfallbehälter beginnen erst ab dem 7. Januar. Bis dahin gilt noch der Terminplan 2018.

Alle Informationen und Serviceleistungen sind auch auf der Internetseite www.zfa-iserlohn.de verfügbar. Hier können etwa Jahreskalender mit den Leerungsterminen einzelner Straßen erstellt und als PDF für den Druck und den Aushang an der Kühlschranktür herunter geladen werden.

Darüber hinaus erfährt man alle Containerstandorte oder die Termine des Schadstoffmobils.

Broschüren liegen im Rathaus, in der Stadtbücherei, beim Süderländer Volksfreund, in der Volksbank und in der Sparkasse aus.

Auch die Druckversion des Abfallkalenders kann als PDF auf der Website des ZfA heruntergeladen werden.