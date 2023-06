Werdohl wird grün-weiß: Auch der Bürgermeister freut sich

Von: Michael Koll, Volker Griese

Teilen

Die Iserlohner Stadtmusikanten sind in diesem Jahr wieder dabei, wenn die Schützen am Sonntagnachmittag durch die Stadt marschieren. Zuletzt waren sie 2018 dabei (Foto). © Witt

Ab Freitagabend, 30. Juni, trägt Werdohl für vier Tage Grün und Weiß: Der Werdohler Schützenverein feiert bis Montag sein wichtigstes Fest. Los geht es um 18 Uhr mit Flaggenhissung, Gottesdienst und Ehrungen im Ludwig-Grimm-Park, anschließend marschieren die Schützen über die Freiheitstraße, die Bahnhofstraße und die Derwentsider Straße ins Festzelt an der Goethestraße.

Werdohl – Im Zelt spielt am Freitagabend ab 19 Uhr der Musikzug des Versetaler Schützenvereins bis 21 Uhr Blasmusik, ehe die Zeltparty mit zwei DJs beginnt. Doch das ist erst der Anfang, ehe es am Samstag mit einem Kaffetrinken für Senioren (15 Uhr) und dem Kommers (20 Uhr) sowie der Party mit der Band Mainstreet weitergeht.

Ein Höhepunkt des Schützenfestes ist sicherlich der große Festzug am Sonntag. Er beginnt um 15 Uhr und führt vom Rathausparkplatz über die Goethestraße, den Grasacker, die Freiheitstraße und die Bahnhofstraße zum Bahnhof und von dort über die Heinrichstraße, die Inselstraße, die Stadtbrücke und die Derwentsider Straße zum Festplatz an der Goethestraße. Mitmarschieren werden neben den Werdohler Schützen und ihrem Regimentskönigspaar Volker Brahmsiepen und Heike Rausch samt Hofstaat noch die Werdohler Jungschützen mit ihrem Königspaar Marco Zydek und Sophie Beinghaus samt Gefolge, der Herscheider Schützenverein, der Bürger-Schützen-Verein Lüdenscheid, die Lüdenscheider Schützengesellschaft, der Versetaler Schützenverein, die Werdohler Bogenschützen, der Hülscheider Schützenverein, der Bergische Schützenverein aus Solingen und der Böllerzug Plettenberg-Grünetal.

Zwei Marching Bands im Festzug

Begleitet werden die Schützen von drei Musikkapellen: den Musikzug des Versetaler Schützenvereins, die Iserlohner Stadtmusikanten und die Drum- und Marchingband Enschede. Damit sind erstmals zwei Marching Bands im Festzug zu sehen. „Zu dieser Musik kann man zwar nicht wirklich gut marschieren, aber die Leute sehen und hören so etwas gerne“, sagt Oberst Andreas Schreiber. Während die Iserlohner Stadtmusikanten, die im Juni beim schottischen Militärmusikfest Loreley Tatoo für Furore gesorgt haben, alle fünf bis sechs Jahre beim Werdohler Schützenfest zu Gast sind, ist die Teilnahme der Drum- und Marchingband Enschede eine Premiere. „Wir haben die Truppe bei einem Blasmusikfestival in Plettenberg kennengelernt“, erzählt Schreiber, wie der Kontakt zu den Niederländern zustande gekommen ist. Die Kapelle ist ein 2011 entstandener Zusammenschluss von zwei Enscheder Orchestern und hat schon mehrmals Preise bei nationalen Musikwettbewerben gewonnen.

Premiere für den Bürgermeister

Eine Premiere ist das Werdohler Schützenfest auch für Andreas Späinghaus, denn es das erste in seiner Amtszeit als Bürgermeister. Mitglied des Werdohler Schützenvereins sei er bislang nicht, sagte Späinghaus auf Nachfrage. „Ich denke aber, dass ich das am Wochenende ändern werde“, kündigte er an.

„Für Werdohl ist das Schützenfest seit Jahrzehnten ein traditionelles Highlight, über das ich mich als Bürgermeister, aber auch als ganz normaler Bürger persönlich sehr freue“, sagte Späinghaus weiter. „Es ist schön, dass sich Menschen wieder treffen und feiern können. Wir haben die gute Stimmung ja schon beim Stadtfest erlebt, ich denke, beim Schützenfest wird es wieder so sein.“

Persönlich sei er dem Schützenwesen nicht unbedingt sehr nahe, räumt Späinghaus ein. Mit den Gepflogenheiten sei er aber einigermaßen vertraut. Im Versetal sei er mit seiner Ehefrau Susanne einmal Teil des Hofstaates von Schützenkönig Ulrich Hopmann gewesen, erinnert er sich. Und er freue sich darauf, als Bürgermeister einen Ehrenschuss auf den Vogel abgeben zu dürfen. „Ich sehe das tatsächlich als eine Ehre an. Das gehört zu den schönen Seiten meines Amtes“, findet er.

Diskussion über Kostenübernahme

Zu den weniger schönen des Amtes zählt sicherlich, dass er auch manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen muss. Die jüngste Diskussion darüber, ob der Werdohler Schützenverein für Leistungen, die der Baubetriebshof der Stadt rund um das Schützenfest erbringt, künftig zahlen muss, gehört zweifellos dazu. Späinghaus weiß, dass er sich damit bei den Schützen keine Freunde gemacht hat. „Vielleicht war ich mit meiner Entscheidung etwas vorschnell, das tut mir leid. Diese Diskussion hat aber auf gar keinen Fall etwas mit meiner Wertschätzung den Werdohler Schützen gegenüber zu tun“, gibt er zu verstehen, dass er das ehrenamtliche Engagement der Schützinnen und Schützen sehr zu würdigen wisse. Dennoch müsse diese Diskussion gemeinsam mit der Politik und den Vereinen geführt werden, betont der Bürgermeister.

Umtauschaktion: Rüdiger Jadzewski, Thomas Reiche und Dieter Pries (von links) gaben bereits Wertmarken für das Schützenfest aus. © Privat

Im Zelt gilt eine besondere Währung

Neu ist bei diesem Schützenfest, dass die Besucher im Festzelt ihre Getränke nicht mehr mit Bargeld bezahlen können. Stattdessen müssen sie ihre Euros zunächst in Wertmarken umtauschen. Insgesamt 30 000 Wertmarken stehen dem Werdohler Schützenverein (WSV) für sein 190. Fest am Wochenende zur Verfügung. Am vergangenen Freitag haben sie die neuen Wertmarken aus der Druckerei abgeholt, die im Festzelt an der Goethestraße als alleiniges Zahlungsmittel gelten. Einzig die Altmarken vom 2019er Schützenfest konnten nun noch umgetauscht werden in der Gaststätte Zum Spiegel. Auf dem Fest selbst ist das zum Auftakt am Freitag auch noch möglich.

Nahezu alle Getränke kosten dasselbe: 0,2 Liter für 2 Euro – sprich: eine Wertmarke. Diese ist allerdings teilbar, da es zwei Ausnahmen gibt. Fassbrause und – zur besseren Unterscheidung – alkoholfreies Bier werden nicht in Bechern, sondern ausschließlich in Flaschen zu 0,33 Litern, ausgegeben. Sie kosten folglich anderthalb Wertmarken.

Die Vorbereitungen für das 190. Werdohler Schützenfest laufen schon seit Tagen. Frauen der 3. Kompanie banden am Donnerstagabend grün-weiße Papierblumen zu zwei Girlanden zusammen. © Koll

Während die beiden WSV-Geschäftsführer Thomas Reiche und Rüdiger Jadzewski sowie Schriftführer Dieter Pries am Donnerstag in der Gaststätte Zum Spiegel das Schützenfest-Zahlungsmittel an Interessierte verkauften, saßen 14 Frauen der 3. Kompanie im Biergarten des Lokals, um etwa 60 grün-weiße Blumen für zwei Girlanden zu falten.