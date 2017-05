Perlick neuer Kassenwart

+ © Koll Markus Volkmann, Jens Schnabel, Marc Stoman, Reinhold Netzel, Adrian Perlick, Gerd Sauer (von links) bilden zusammen mit Max Mathia (nicht im Bild) den Vorstand von Westfalias TT-Abteilung. © Koll

Werdohl - Adrian Perlick ist neuer 1. Kassenwart der Tischtennis-Abteilung in der DJK TuS Westfalia Werdohl. Er folgt auf den verstorbenen Ullrich Dressler, der das Amt seit 1974 inne gehabt hatte. Perlick wurde am Mittwochabend bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Ütterlingser Krug von 13 Anwesenden einstimmig gewählt. Er war zuvor 2. Kassenwart. Seinen bisherigen Posten übernimmt fortan Gerd Sauer.