Viel Trubel am Sonntag

+ © Archivfoto: Käfer Neben den Gespannfahrten, die die Initiative „Gemeinsam leben, gemeinsam lernen“ in diesem Jahr auf dem Werkstattfest anbietet, wird es auch wieder viele Angebote für die jüngeren Besucher geben – von der Hüpfburg bis hin zu Mitmachständen. © Archivfoto: Käfer

Werdohl - Am Sonntag wird es bunt in Werdohl: Das jährliche Werkstattfest der Märkischen Werkstätten in Werdohl findet erneut von 11 bis 17 Uhr an der Gewerbestraße statt. In diesem Jahr haben die Organisatoren um Frank Stahlhacke, Bereichsleiter des Werdohler Standortes, eine Besonderheit für die Mitarbeiter der Werkstätten geplant.