Kahlschlag am Kletterfelsen: 100 Eschen müssen fallen

Fäll-Aktion an der Altenaer Straße in Werdohl

+ © Griese Bis zur Frühstückspause der Forstarbeiter lag an jedem Ende der Altenaer Straße schon etwa ein halbes Dutzend Bäume auf dem Boden. Bis Freitagabend solle alle 100 gefällt sein. © Griese

Werdohl - Seit Montagmorgen laufen an der Altenaer Straße beinahe ununterbrochen die Motorsägen: Das Werdohler Forstunternehmen Meyer hat damit begonnen, die gut 90 Eschen zu fällen, die den Spazierweg entlang der Kletterfelsen an der Lenne säumen. Zusammen mit einigen Eschen an der Felsseite sind es sogar 100 Bäume, die gefällt werden.