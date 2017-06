Mutige und starke Wasserflöhe

+ © Witt Natalie Westick, Heike Hinsching-Stagni und Silke Wiederspahn-Hopmann (v. l.) setzen sich gemeinsam dafür ein, dass die Schulanfänger regelmäßig das Schwimmbad besuchen. „Einige springen sogar schon vom Dreier“, freut sich Hinsching-Stagni. © Witt

Werdohl - Während Deutschland als „Land der Nichtschwimmer“ in die Schlagzeilen gerät, machen sich in Werdohl die Bemühungen bezahlt, schon Kindergartenkinder an die Bewegung im Wasser heranzuführen. Schwimm-Meisterin Heike Hinsching-Stagni spricht von einer „totalen Erfolgsgeschichte“.