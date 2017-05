Artgerecht füttern mit rohem Fleisch

+ © Koll Tierheilpraktikerin Sina Kirchner klärte Mitglieder des Tierschutzvereins über gesunde Tiernahrung auf. © Koll

Werdohl - „Füttern Sie Ihre Katze nie mit Trockenfutter“, appellierte Sina Kirchner an ihre mehr als 20 Zuhörer. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des heimischen Tierschutzvereins am Mittwochabend in der Gaststätte Haus Werdohl hielt die Tierheilpraktikerin aus Plettenberg einen Vortrag zum Thema „Gesunde Tiernahrung“. In diesem Zuge klärte sie über so manche Mythen auf. So dürfe ein Katze zwar Milch trinken, optimal sei das aber nicht – jedenfalls nicht dauerhaft.