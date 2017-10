Lenneradweg: Günstig und schnell oder teuer und schön?

+ © dpa © dpa

Werdohl - Deutet sich da etwa ein Paradigmenwechsel in der Planung des Lenneradweges an? Bisher hatte die Politik in Werdohl nach einer landschaftlich reizvollen Streckenführung gesucht, um das Radeln durch das Stadtgebiet attraktiv zu gestalten. Jetzt läuft es – zumindest für den etwa 3,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Rathaus und Kettling – wohl eher auch eine kostengünstige, dafür aber wenig ansprechende Variante hinaus.