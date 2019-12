In dieser Stadt im MK soll ab 2020 Handyparken möglich sein

Minutengenaue Abrechnung

+ © Archiv Handyparken wie hier in Siegen soll bald auch in Werdohl möglich sein. © Archiv

Werdohl – Ab dem Frühjahr soll in Werdohl das so genannte Handyparken möglich werden. Ordnungsamtsleiterin Andrea Mentzel kündigte eine entsprechende Vorlage für die Ratssitzung am 16. Dezember an.