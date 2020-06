Werdohl schafft Spielgerät für mehrere Generationen an

Spielplatz Goethestraße

+ © Sauerland Spielgeräte GmbH Eine solche Workout-Station soll auf dem Spielplatz an der Goethestraße installiert werden. Sie soll mehreren Generationen die Möglichkeit zum Bewegungstraining geben. © Sauerland Spielgeräte GmbH

Werdohl – Mit einem neuen Spielgerät, das Menschen verschiedener Altersgruppen die Möglichkeit zum Bewegungstraining geben soll, will die Stadt Werdohl in einem ersten Schritt den Spielplatz an der Goethestraße aufwerten und in einen Mehrgenerationenspielplatz umwandeln.