Auto brennt in Garage - Evakuierung wegen starker Rauchentwicklung

Starke Rauchentwicklung: In einer Garage brennt ein Auto.

Ein brennendes Auto in einer Garage hat die Feuerwehr in Werdohl auf den Plan gerufen. Zahlreiche Kräfte sind im Einsatz, ein angrenzendes Mehrfamilienhaus muss evakuiert werden.

Werdohl - Die Werdohler Wehr ist am Samstagabend mit zahlreichen Kräften zu einem Brand an der Borgheller Straße ausgerückt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle brennt dort ein Pkw in einer Garage. Die Rauchentwicklung ist erheblich, davon ist auch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus betroffen.

Das Gebäude muss evakuiert werden. Wieviele Menschen betroffen sind, konnte die Feuerwehr noch nicht sagen. Das Haus soll über drei Etagen verfügen. Über etwaige Verletzte liegen ebenfalls noch keine Informationen vor.

Wir berichten weiter.