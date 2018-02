Realschule wieder ohne Rektor: Sascha Koch ist weg

+ © Griese Vor ziemlich genau einem Jahr wurde Sascha Koch (2. von links) in sein Amt als Realschul-Rektor eingeführt. Jetzt hat er die Schule bereits wieder verlassen. © Griese

Werdohl - Eigentlich war er damals gekommen, um zu bleiben und die Realschule durch unruhige Zeiten zu führen. So präsentierte sich Sascha Koch genau vor einem Jahr als neuer Leiter der Werdohler Schule am Köstersberg. Ganz so gut scheint es ihm in Werdohl nicht gefallen zu haben, denn er hatte sich offensichtlich sehr rasch wegbeworben auf eine Leitungsstelle in der Nähe seines Wohnortes: Schon seit dem 1. Februar leitet der 46-Jährige die St. Ursula-Realschule in Attendorn.