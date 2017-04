Ökumenische Projektkantorei probt für Pfingst-Gottesdienst

+ © Kanbach Mario Jeßegus und Frank Kirchhoff wollen mit einer ökumenischen Projektkantorei bis Pfingsten zwei Lieder von Johann Sebastian Bach und Felx-Mendelssohn Bartholdy einstudieren, an denen auch Martin Luther seinen Anteil hatte. © Kanbach

Werdohl - Egal ob evangelisch oder katholisch – all jene, die Freude am Singen haben, sind eingeladen, an der ökumenischen Projektkantorei mitzuwirken, die im Rahmen des Festgottesdienstes am Pfingstmontag (5. Juni, 11 Uhr) als besonderer Höhepunkt im Rahmen des Reformations-Jubiläumsjahres präsentiert werden soll.