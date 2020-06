Jugendliche geraten in Streit: 13-Jähriger geschlagen, Vater erstattet Anzeige

Hintergründe unklar

+ © Symbolfoto / picture alliance/ dpa In Werdohl sind mehrere Jugendliche aneinander geraten. Einer von ihnen wurde nach ersten Erkenntnissen geschlagen. © Symbolfoto / picture alliance/ dpa

Streit am Friedrich-Keßler-Platz in Werdohl: Mehrere Jugendliche sollen dort in Streit geraten sein. Offenbar kassierte ein 13-Jähriger auch Schläge.