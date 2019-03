Wie groß ist Ihr Heimatwissen? Machen Sie mit beim großen SV-Quiz!

Werdohl/Neuenrade/Balve - Wie gut kennen Sie Ihre Heimat? Sind Sie eine richtige Werdohlerin, eine echter Neuenrader oder ein Balver Heimatexperte? Mit unserem Heimat-Quiz stellen wir Sie auf die Probe.

Wir leben in einer Wissensgesellschaft, aber kaum einer weiß, was man wissen soll. Normen des Wissen sind vielfach Fehlanzeige. Die Bewertung von Lernfortschritten ist ins Fernsehen ausgewandert. Wer sich durch die Programme zappt, landet mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit schon nach wenigen Sekunden bei einer Rateshow – aus Bildung ist Unterhaltung geworden.

Was der Sänger Hape Kerkeling schon Anfang der 90er-Jahre wusste und in seinem Liedchen „Das ganze Leben ist ein Quiz“ hinausträllerte, erkannten Fernsehsender erst einige Jahre später. Seit rund zwei Jahrzehnten ist Deutschland im Quiz-Fieber, denn nachdem der Kölner Unterhaltungssender RTL vor fast 20 Jahren das englische Wissensquiz „Who wants to be a millionaire?“ („Wer wird Millionär?“) für den deutschen Markt adaptiert hat, zieht die Senderkonkurrenz mit etlichen Wissensspielen nach.

Unser Quiz zu Werdohl

Wir verlagern die Raterei und Besserwisserei jetzt auf die lokale Ebene und fragen ab, was Sie über die Region wissen, in der Sie leben. Eins schicken wir vorweg: Schulwissen alleine wird Ihnen bei der Lösung der Aufgaben nicht viel helfen. Wir bewegen uns mit unseren Fragen nämlich eher auf den Nebenschauplätzen der Heimatgeschichte.

Unser Quiz zu Neuenrade

Die Frage, wann Ihre Heimatstadt die Stadtrechte erhalten ist, scheidet deshalb von vornherein aus. Wer die Antworten auf unsere Fragen finden will, muss sich im einen oder anderen Fall schon ein bisschen eingehender mit der lokalen Historie befassen oder Wissen aus gemeinhin wenig beackerten Gebieten mitbringen.

Unser Quiz zu Balve

Viele Wege führen zur richtigen Lösung

Doch keine Sorge: Wir bieten Ihnen zu jeder Fragen vier Antwortmöglichkeiten an. Gemäß dem Multiple-Choice-Prinzip muss man also nur das Richtige unter dem vielen Falschen erkennen können. Wissen kann dabei helfen, ist aber nicht der einzige Weg zum Erfolg. Mit ein bisschen Kombinationsgabe, der berühmten „dunklen Ahnung“ und etwas Assoziationsglück kann man die richtige Lösung herausfinden. Und auch regelmäßiges Zeitunglesen kann helfen, denn über die eine oder andere Sache hat der Süderländer Volksfreund durchaus schon berichtet.

Anders als bei Jauch und Co. geht es bei unserem Heimat-Quiz nicht um Euro-Millionen oder andere Preise, sondern lediglich um den Spaß am Raten und Wissen. Vielleicht veranstalten Sie damit ja auch ihre ganz private Quiz-Show im Familienkreis?

Ganz nebenbei können Sie Ihre Heimat-Kenntnisse bestimmt noch ausbauen, wenn Sie entweder durch Recherche selbst die richtigen Antworten finden oder sie in der Auflösung nachlesen.

Denn die detaillierte Auflösung - verbunden mit einen oder anderen interessanten Geschichte - liefern wir hier selbstverständlich auch mit.

