Marcel Merscheim ist neuer König im Versetal

Von: Michael Koll, Stefanie Vieregge

Der neue Schützenkönig im Versetal: Marcel Merscheim wird von seinen Schützenbrüdern Jonas Blöink und Arif Sabanci geschultert. © vieregge

21 Schützen standen zunächst in der Reihe – am Ende gab es nur einen ernsthaften Anwärter. Marcel Merscheim ist der neue Schützenkönig im Versetal, der am Samstagnachmittag nach einem spannenden Schießen feststand. Begonnen hatte das Schützenfest schon am Freitagabend mit dem Kaiserball – bei dem es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her ging.

Dunkle Wolken zogen ab und zu vorbei, und sorgten für den dringend benötigten Schatten auf dem sonnenverwöhnten Schützenplatz. Gut gelaunt starteten die Schützen am Samstag in das Ringen um die Königskette. Für Florian Gester war es das erste Schützenfest als verantwortlicher Schießmeister. „Aber ich habe mit Jürgen Kaempf einen erfahrenen Schützen an meiner Seite, und konnte letztes Jahr schon kommissarisch mitarbeiten“, so Gester, an dem das Lampenfieber dennoch nicht ganz spurlos vorüberging.

21 Anwärter auf die Königswürde

Für die Anwärter auf die Königswürde besteht im Verein eine erste offizielle Anmeldefrist bis sechs Wochen vor dem Fest, damit sie ihren Hofstaat sammeln und vor allem die Damen sich auf die festlichen Tage vorbereiten können. In diesem Jahr gab es keine Anmeldungen, wodurch sich kurzfristig weitere Interessenten unter der Vogelstange sammeln konnten – einundzwanzig an der Zahl.

Auf eine Distanz von 13 Metern legten die Schützen mit Kleinkaliber auf den Vogel an, der aus ca. vier Zentimeter dickem Holz bestand und in diesem Jahr erstmals von der Schreinerei Schütt gebaut wurde. Die Spannung stieg, und mit etwas Verspätung gab der 2. Sportleiter Jürgen Kaempf um 12.31 Uhr den ersten Schuss ab. Auch der scheidende Kaiser Bastian Häring sowie die ehemalige Königin Angelika Herrmann ließen es sich nicht nehmen, um die Insignien zu wetteifern. Die Krone sicherte sich Lars Schmidtke bereits mit dem 20. Schuss. Die Besonderheit bei den Versetalern: Wer die Krone erringt, gilt als Vizekönig und darf am Kampf um die Königsketten nicht mehr teilnehmen.

Die Insignienschützen Jonas Blöink (von links), Franziska Schauerte, Lars Schmidtke, Patrick Greitemann und sein Bruder Lars Greitemann. © vieregge

Das Zepter holte sich Franziska Schauerte mit dem 33. Schuss. Der Apfel folgte mit dem 54. Schuss durch Patrick Greitemann. Danach zeigte sich der Vogel etwas störrisch, lange Zeit passierte nichts.

Entscheidung nach langer Durststrecke

Der sprichwörtlichen Durststrecke arbeitete das Team um Daniel Ochtendung aber ordentlich entgegen, und auch der Food Truck fand großen Anklang. Schließlich trennte Jonas Blöink beim 212. Schuss den rechten Flügel vom Rumpf, sowie Lars Greitemann den linken Flügel mit dem 296. Schuss.

Nach einer kurzen Schießpause kristallisierte sich dann heraus, dass es nur einen einzigen Anwärter auf die Königswürde geben wird, und Marcel Merscheim stellte sich in einem einsamen Ringen der Frage nach dem Wann.

Mit dem 437. Schuss löste sich schließlich der Vogel, und unter großem Jubel wurde Marcel Merscheim neuer Schützenkönig des Versetaler Schützenvereins. Zu seiner Königin wählte er seine Frau Stephanie. Die beiden starten damit in eine spektakuläre Amtszeit, haben sie doch vor drei Wochen erst geheiratet und nur ein paar Tage später seinen 30. Geburtstag gefeiert. Zwei Jahre lang werden sie den Schützenverein regieren.

Einen neuen Jungschützenkönig gibt es mangels Anwärter leider nicht, dafür aber wieder einen der jüngsten erwachsenen Schützenkönige. Bislang hatte Carsten Kehr diesen inoffiziellen Titel im Verein inne, der 1995/96 den jüngsten Hofstaat um sich versammelte.

Das Königspaar mit dem scheidenden Kaiser Bastian Häring und dem scheidenden Jungschützenkönig Jonas Blöink. © Koll, Michael

Auszeichnung für besondere Verdienste beim Kommersabend

„Kaum habe ich meinen Adjutanten wieder, hat der keine Stimme mehr“, sagte Frank Herber ins Mikrofon. Der Oberst der Versetaler Schützen wollte am Samstagabend gerade die Gastvereine aus Werdohl und Herscheid sowie den Sauerländer Schützenbund (SSB) begrüßen, als ihm auffiel, dass der scheidende Regent Bastian Häring vom Kaiserball am Vorabend akustisch lädiert war.

In den vergangenen vier Jahren haben sie beide alles gegeben, um den Verein durch die Pandemie zu führen. Grund genug für den SSB, Häring und den letzten Jungschützenkönig Jonas Blöink mit dem Orden für Verdienste sowie Herber und Michael Grünhagen mit dem Orden für besondere Verdienste zu ehren.



Im Fokus des Abends stand nach dem Großen Zapfenstreich mit dem Versetaler Musikzug und dem Tambourcorps Einigkeit im Freien aber vielmehr das neue Regentenpaar: König Marcel Merscheim sowie seine Königin – und seit Mai auch Ehefrau – Stephanie.



Orden vom SSB gab es für (von links): Michael Grünhagen, Jonas Blöink, Bastian Häring, Frank Herber. © Koll, Michael

Der neue Versetaler Regent gestand: „Der Entschluss, ernsthaft um die Königswürde zu schießen, entstand erst am Freitagabend beim Kaiserball im Zelt.“ Obwohl er dann der einzige ernsthafte Kandidat war, hat ihn der fallende Vogel dann doch sprachlos gemacht. Selbst Stunden später sagte er am Abend: „Ich kann den Moment noch gar nicht beschreiben, das muss sich erst setzen.“



Nach einem kurzen Augenblick der Besinnung fügte er allerdings hinzu: „Aber das war alles schon geil. Und mit der tollen Versetaler Truppe hier werden das bestimmt schöne zwei Jahre.“ Die Regentschaft Merscheims endet somit im Jahr des 75. Bestehens des Versetaler Schützenvereins. Nun aber freute sich Oberst Herber mit Blick auf die Corona-Jahre zunächst einmal darüber, „dass wir aus dem verlängerten Winterschlaf erwacht sind“. Darüber, dass derartige Feste wieder stattfinden können, freute sich auch der stellvertretende Bürgermeister Dirk Middendorf. Der Christdemokrat rief aus: „Solche Veranstaltungen dienen dem Brauchtum und ab und zu auch dem Durstlöschen.“



Genau das taten die Versetaler Schützen und ihre Gäste dann auch sogleich. Im Zelt, auf dem Schützenplatz und im Vereinsheim feierten sie den neuen Regenten – einen 30-jährigen Straßenbauer – bis tief in die Nacht. Mit zu den ersten Gratulanten zählte das noch amtierende Werdohler Königspaar Volker Brahmsiepen und Heike Rausch.



Kaiser Bastian Häring (hintere Reihe, 2. von rechts) feierte am Freitagabend ausgelassen mit seinem Hofstaat. © Koll, Michael

Beim Kaiserball geht es hoch her

DJ Marcel gibt alles. Doch sobald ein Paar einen Tanz im Schützenzelt absolviert hat, zieht es sie gleich wieder nach draußen. Die hochsommerlichen Temperaturen fordern ihren Tribut und die Erholung an der frischen Luft steht an diesem Abend hoch im Kurs.

Doch das tut der Stimmung beim Versetaler Kaiserball keinen Abbruch. Der scheidende Regent Bastian Häring lässt mit seinem Hofstaat einfach unter freiem Himmel die sprichwörtliche Sau heraus. Den Stehtisch, um den sie alle versammelt stehen, haben sie kurzerhand zur „Sektbar“ erklärt. Und nicht selten stoßen sie mit ebendiesem Getränk auch an. Bier rinnt aber mindestens ebenso häufig die Kehlen hinab – wir sind schließlich im Sauerland.



Im Zelt ging es heiß her – sodass alle immer wieder eine Pause außerhalb des Zeltes brauchten. © Koll, Michael

Ein paar Meter entfernt steht eine historische Persönlichkeit. Jonas Blöink ist der noch amtierende und definitiv letzte Jungschützenkönig des Vereins, feiern kann er aber längst „wie ein Großer“. Mit ihm stoßen viele junge Versetaler an.



Diese Impressionen vom Freitagabend des Schützenfestes am Vereinsheim Altenmühle zeigen, dass es ein Segen ist, dass der ursprüngliche Plan nicht umgesetzt werden konnte. Eigentlich wollten die Schützen ihr erstes Fest seit vier Jahren in einem Zelt feiern, welches direkt vor das Schützenheim gebaut wurde.



Doch die Versetaler bekamen von der Stadt Werdohl keine Genehmigung für den Anbau. Die Sicherheit in Bezug auf Brandschutz hätte dem entgegen gestanden, erklärte Oberst Frank Herber. Auch hätte das Zelt somit direkt auf dem Hydranten gestanden. Folglich entstand eine fünf Meter breite Feiermeile zwischen Vereinsheim und Zelt, die die Schützen beim Kaiserball nur allzu gut zu nutzen wussten.