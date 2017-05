Vorsitz-Duo bleibt im Amt

+ © Kanbach Karl Mertens (rechts) und Dieter Gierse (links) sind für weitere zwei Jahre das Führungsduo im Förderverein Stadtklinik und Seniorenzentrum Werdohl. © Kanbach

Werdohl - Die Finanzlage mit einem hohen Guthaben ist zwar prächtig und wurde zustimmend zur Kenntnis genommen – aber: Der Förderverein der Stadtklinik und des Seniorenzentrums an der Schulstraße braucht dringend frisches Blut in seinen 175 Mitglieder zählenden Reihen. Das ist wohl die wichtigste Erkenntnis, die am Donnerstagabend aus der 34. Mitgliederversammlung seit der Vereinsgründung gewonnen werden muss.